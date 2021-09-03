Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Дмитрию Разумкову с официальным письмом. По ее словам, законопроект №5599, который уже приняли в первом чтении, не соответствует основному закону Украины.

Интересно Его реально боятся, – Вениславский сказал, когда примут закон об олигархах

"Нарушение прав и свобод человека"

Как говорит Денисова, президента и СНБО наделили непредусмотренными Конституцией Украины полномочиями. Речь идет об ограничении прав человека в зависимости от имущественного положения.

Результаты осуществленного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина,

– говорится в письме.

Омбудсмен посоветовала отправить документ перед принятием во втором чтении на вывод в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия – 24 канал).

Будет обращаться в Конституционный Суд

Уполномоченный по правам человека отмечает, что принятие закона об олигархах в имеющейся редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном Суде. Она предостерегает, что будет вынуждена сделать это самостоятельно.

В случае принятия этого законопроекта в редакции, принятой в первом чтении, я буду вынуждена в порядке статьи 15 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека" внести в Конституционный Суд Украины конституционное представление относительно решения вопроса о соответствии Конституции Украины,

– предостерегает обмудсмен.

Напомним, что этот законопроект инициировал Владимир Зеленский и внес в Раду как неотложный. Депутаты уже даже успели за него проголосовать и внести правки.

Кого внесут в класс "олигархов"

Для получения статуса олигарха по этой законодательной инициативе, надо соответствовать как минимум 3 критериям из 4:

занимать высшие государственные должности,

иметь мандат или финансировать политические партии,

владеть или контролировать СМИ,

быть конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, который является естественной монополией или иметь активы, которые превышают 2 миллиарда гривен.

Закон об олигархах: коротко