Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале сказал депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. По его словам, поступило более 1 300 правок.

Также читайте Надо сделать этот шаг, – в "Слуге народа" сказали, когда могут принять закон об олигархах

Вениславский: Закон об олигархах пытаются саботировать

Он уверен, что пытается саботировать сам процесс борьбы с олигархами.

Несмотря на пафосные заявления, что закон ничего не несет, его реально боятся и пытаются саботировать. Но я убежден, что мы его примем,

– отметил Вениславский.

Он отметил, что если посмотреть на содержание правок, то там просто переставлены слова или знаки препинания.

Кстати! Почти 60% украинцев не верят, что закон об олигархах не будет действенным.

Когда примут закон

Это, как отметил представитель президента в КСУ, печально известный поправочный спам. Противодействовать ему пытаются различные политические силы. Несмотря на это, Вениславский уверен, что закон примут уже осенью 2021 года.

Закон об олигархах: что известно