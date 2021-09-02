Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале сказал депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. По его словам, поступило более 1 300 правок.
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Вениславский: Закон об олигархах пытаются саботировать
Он уверен, что пытается саботировать сам процесс борьбы с олигархами.
Несмотря на пафосные заявления, что закон ничего не несет, его реально боятся и пытаются саботировать. Но я убежден, что мы его примем,
– отметил Вениславский.
Он отметил, что если посмотреть на содержание правок, то там просто переставлены слова или знаки препинания.
Когда примут закон
Это, как отметил представитель президента в КСУ, печально известный поправочный спам. Противодействовать ему пытаются различные политические силы. Несмотря на это, Вениславский уверен, что закон примут уже осенью 2021 года.
Закон об олигархах: что известно
- Законопроект о статусе олигархов внес Президент Украины Владимир Зеленский в июне.
- В первом чтении инициативу украинского лидера поддержал парламент.
- Согласно проекту закона, в нашем государстве создадут реестр олигархов. В него попадут лица, которые соответствуют трем из четырех критериев.
- Совет нацбезопасности и обороны будет решать, кого вносить в соответствующий реестр.