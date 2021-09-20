Об этом Корниенко сообщил во время брифинга в Верховной Раде. Нардеп считает неэтичным увольнять человека, когда он находится на больничном, а сейчас у Разумкова – коронавирус.

К теме У Разумкова своя позиция, – Корниенко о возможной отставке спикера Рады

Корниенко говорит, что инициатив об отставке спикера не видит

Председатель партии отметил, что процедура отзыва спикера – достаточно четкая. Поэтому, когда депутаты захотят это инициировать, то они это сделают.

Более того, я считаю, что Дмитрий Александрович, несмотря на его позафракционность, несмотря на его личные политические позиции, все-таки выдвиженец нашей партии, монобольшинства. Поэтому этому должна предшествовать встреча председателя Рады с фракцией для разговора. Пока внутри я не вижу таких инициатив,

– отметил Корниенко.

Корниенко говорит, что ему денег в Раде не предлагали

Ранее сам спикер заявил, что есть информация о попытках подкупа депутатов ради "определенных отставок". С этим он планирует обратиться в правоохранительные органы. Корниенко утверждает, что о таком не слышал.

Мне не предлагали, я не предлагал. Далее – это из области работы антикоррупционных органов, они у нас прекрасно работают. Думаю, не будет никаких проблем это все осветить. Но мне кажется, что это больше какие-то слухи,

– добавил парламентарий.

Отметим, что сейчас Разумков находится на больничном из-за уже второго инфицирования коронавирусом. Сам спикер говорит, что за должность не держится и как только инициативу насчет его отставки начнут осуществлять, он выдаст подписные листы.

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Также председатель Верховной Рады сообщил, что уже после того, как он заболел, ему заменили охрану. Однако он это, как давление, не расценивает.

Обратите внимание! Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает сценарий с отставкой Разумкова. Однако он заверил, что сейчас это не обсуждали. В частности, не сходятся позиции у руководства фракции со спикером насчет "антиолигархического" закона. "Слуги народа" настаивают на немедленном голосовании, Разумков отправил документ в Венецианскую комиссию.