Об этом Корниенко сообщил во время брифинга в Верховной Раде. Нардеп считает неэтичным увольнять человека, когда он находится на больничном, а сейчас у Разумкова – коронавирус.
К теме У Разумкова своя позиция, – Корниенко о возможной отставке спикера Рады
Корниенко говорит, что инициатив об отставке спикера не видит
Председатель партии отметил, что процедура отзыва спикера – достаточно четкая. Поэтому, когда депутаты захотят это инициировать, то они это сделают.
Более того, я считаю, что Дмитрий Александрович, несмотря на его позафракционность, несмотря на его личные политические позиции, все-таки выдвиженец нашей партии, монобольшинства. Поэтому этому должна предшествовать встреча председателя Рады с фракцией для разговора. Пока внутри я не вижу таких инициатив,
– отметил Корниенко.
Корниенко говорит, что ему денег в Раде не предлагали
Ранее сам спикер заявил, что есть информация о попытках подкупа депутатов ради "определенных отставок". С этим он планирует обратиться в правоохранительные органы. Корниенко утверждает, что о таком не слышал.
Мне не предлагали, я не предлагал. Далее – это из области работы антикоррупционных органов, они у нас прекрасно работают. Думаю, не будет никаких проблем это все осветить. Но мне кажется, что это больше какие-то слухи,
– добавил парламентарий.
Отметим, что сейчас Разумков находится на больничном из-за уже второго инфицирования коронавирусом. Сам спикер говорит, что за должность не держится и как только инициативу насчет его отставки начнут осуществлять, он выдаст подписные листы.
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Также председатель Верховной Рады сообщил, что уже после того, как он заболел, ему заменили охрану. Однако он это, как давление, не расценивает.