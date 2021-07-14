Об этом в программе "Что это было?"заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Разумков работает эффективно, несмотря на "палки в колеса" от оппозиции. Он умеет общаться с коллегами.

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"Дмитрий Александрович имеет свою политическую позицию. По некоторым вопросам он занимает свою отдельную позицию, как народный депутат", – отметил Корниенко.

Собственный политический проект

Ранее Разумков возглавлял партию"Слуга народа". Учитывая "карьерный рост", многих интересует, есть ли у него потенциал начать отдельный политический проект.

Он, как и другие коллеги из команды, имеет генезис политтехнолога: Дмитрий Александрович является политическим консультантом, много работал с разными коллегами,

– пояснил Корниенко.

По словам депутата, когда человек является политиком и технологом, ему проще работать в политике. Есть лучшее понимание аудитории и тех, с кем работаешь, повестки дня. Так делать самостоятельный проект и когда – это вопрос только личного выбора.

Эффективный голова ВРУ

Коллега назвал Разумкова первым эффективным главой правительства за последние несколько созывов. Он жестко работает в рамках регламента, не разрешает нарушений, как его предшественники. В зале ВРУ не переголосуют законы и не рассматривают вопрос за другим вместе.

Кроме этого, совместными усилиями в сессионном зале запустили сенсорную кнопку. Благодаря этому решили проблему кнопкодавства. Есть много законопроектов, которые поддерживает более 300 депутатов, что также свидетельствует об эффективной работе Рады.

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"Палки в колеса"

"Слуга народа" заметил, что он и его коллеги хотят делать все быстрее, в турборежиме. Регламент несколько стопорит работу, но закон выполняют. Корниенко акцентировал на "читерстве" со стороны оппозиции. Речь идет о "поправочном спаме", блокировании законопроектов постановлениями о несоответствии регламента и других вещах.

"Это приобрело признаки парламентской пандемии. Каждый закон, который не нравится оппозиции, они блокируют сначала правками, а потом – постановлениями", – подчеркнул Корниенко.

Выпуск программы "Что это было?": смотрите видео