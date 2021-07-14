Об этом в программе "Что это было?" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Для начала стоит проголосовать за отставку Авакова и уже потом можно спросить его о том, как он пришел к такому решению, а также узнать о планах на будущее.
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У Авакова могут быть разные мотивы
По словам Корниенко, когда человек подает заявление об увольнении по собственному желанию, то у него могут быть разные мотивы. Пока Аваков не давал каких-либо существенных комментариев по этому поводу, а только поблагодарил команду, с которой он работал.
Корниенко также предположил, проголосует ли Верховная Рада за отставку министра.
У нас не было еще традиции, чтобы того, хто уходит по собственному желанию, мы не отпускали. Не будем эту традицию нарушать,
– подчеркнул нардеп.
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Выпуск программы "Что это было?": смотрите видео
Отставка Авакова: коротко
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с должности главы МВД. Должность министра он занимал больше 7 лет.
- Заявление об отставке Авакова будут рассматривать на очередном пленарном заседании. Оно состоится 15 июля и начнется в 10:00.
- На замену Авакову Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского. Он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
- Монастырский обдумал предложение президента и согласился стать новым главой МВД.