Про це у програмі "Що це було?" заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Спершу варто проголосувати за відставку Авакова і вже потім можна запитати його про те, як він прийшов до такого рішення, а також дізнатися про плани на майбутнє.
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В Авакова можуть бути різні мотиви
За словами Корнієнка, коли людина подає заяву про звільнення за власним бажанням, то в неї можуть бути різні мотиви. Поки що Аваков не давав якихось суттєвих коментарів щодо цього, а лише подякував команді, з якою він працював.
Корнієнко також припустив, чи проголосує Верховна Рада за відставку міністра.
У нас не було ще традиції, щоб того, хто йде за власним бажанням, ми не відпускали. Не будемо цю традицію порушувати,
– наголосив нардеп.
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Випуск програми "Що це було?": дивіться відео
Відставка Авакова: коротко
- Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС. Посаду міністра він обіймав понад 7 років.
- Заяву про відставку Авакова розглядатимуть на черговому пленарному засіданні. Воно відбудеться 15 липня й розпочнеться о 10:00.
- На заміну Авакову Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського. Він очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
- Монастирський обдумав пропозицію президента та погодився стати новим главою МВС.