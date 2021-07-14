Розгляд заяви про відставку Арсена Авакова відбудеться на черговому пленарному засіданні. Питання стоїть першим у порядку денному.

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Коли Рада розгляне відставку Авакова

"Знімати" очільника Міністерства внутрішніх справ будуть у четвер, 15 липня, на пленарному засіданні. Розпочнеться воно о 10 годині.

Щодо того, коли саме призначатимуть нового очільника МВС – наразі офіційної інформації немає. За попередніми даними, це відбудеться наступного дня – 16 липня.

Відтак, усі правові нюанси щодо відставки Авакова розтягнуть на три дні:

розгляд заяви Авакова на комітеті з питань правоохоронної діяльності 14 липня;

голосування за відставку Авакова 15 липня;

засідання комітету, де розглянуть подання на призначення глави МВС 16 липня.

Головне про відставку Арсена Авакова

13 липня Аваков написав заяву і подав у відставку після 7 років у кріслі глави МВС.

Офіційних повідомлень про причини, чому саме він це зробив, наразі немає.

Того ж дня Володимир Зеленський запропонував очолити МВС очільнику комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денису Монастирському.

Народний депутат погодився на цю посаду, хоч сказав, що "робить жертву".

Заступник Арсена Авакова Антон Геращенко заявив, що Монастирський – один із найгірших кандидатів на відповідну посаду.

У "Слузі народу" стверджують, що голосів на призначення Монастирського вистачить.



Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу