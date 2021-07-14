Рассмотрение заявления об отставке Арсена Авакова состоится на очередном пленарном заседании. Вопрос стоит первым в повестке дня.

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Когда Рада рассмотрит отставку Авакова

"Снимать" главу Министерства внутренних дел будут в четверг, 15 июля, на пленарном заседании. Начнется оно в 10 часов.

Относительно того, когда именно будут назначать нового главу МВД – пока официальной информации нет. По предварительным данным, это произойдет на следующий день – 16 июля.

Следовательно, все правовые нюансы относительно отставки Авакова растянут на три дня:

рассмотрение заявления Авакова на комитете по вопросам правоохранительной деятельности 14 июля;

голосование за отставку Авакова 15 июля;

заседание комитета, где рассмотрят представление на назначение главы МВД 16 июля.

Главное об отставке Арсена Авакова

13 июля Аваков написал заявление и подал в отставку после 7 лет в кресле главы МВД.

Официальных сообщений о причинах, почему именно он это сделал, пока нет.

В тот же день Владимир Зеленский предложил возглавить МВД главе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

Народный депутат согласился на эту должность, хотя сказал, что "делает жертву".

Заместитель Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что Монастырский – один из худших кандидатов на соответствующую должность.

В "Слуге народа" утверждают, что голосов на назначение Монастырского хватит.