Рассмотрение заявления об отставке Арсена Авакова состоится на очередном пленарном заседании. Вопрос стоит первым в повестке дня.

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Когда Рада рассмотрит отставку Авакова

"Снимать" главу Министерства внутренних дел будут в четверг, 15 июля, на пленарном заседании. Начнется оно в 10 часов.

Относительно того, когда именно будут назначать нового главу МВД – пока официальной информации нет. По предварительным данным, это произойдет на следующий день – 16 июля.

Следовательно, все правовые нюансы относительно отставки Авакова растянут на три дня:

  • рассмотрение заявления Авакова на комитете по вопросам правоохранительной деятельности 14 июля;
  • голосование за отставку Авакова 15 июля;
  • заседание комитета, где рассмотрят представление на назначение главы МВД 16 июля.

Главное об отставке Арсена Авакова

  • 13 июля Аваков написал заявление и подал в отставку после 7 лет в кресле главы МВД.
  • Официальных сообщений о причинах, почему именно он это сделал, пока нет.
  • В тот же день Владимир Зеленский предложил возглавить МВД главе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.
  • Народный депутат согласился на эту должность, хотя сказал, что "делает жертву".
  • Заместитель Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что Монастырский – один из худших кандидатов на соответствующую должность.
  • В "Слуге народа" утверждают, что голосов на назначение Монастырского хватит.

Відставка АваковаПровалы Авакова на посту главы МВД / инфографика 24 канала