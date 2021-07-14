Депутатка від "Слуги народу" розповіла деталі про відставку Авакова та пропустила можливу причину цього.

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Написати заяву Авакова попросив Зеленський

Президент його просив, тому що саме так Зеленський сказав на засіданні фракції. Він викликав пана Авакова і запропонував йому написати заяву,

– заявила Верещук.

Депутатка нагадала, що раніше саме гарантія президента допомогла Авакову залишитися на посаді міністра.

"І якщо була домовленість про те, що президент може попросити про відставку, й Аваков її дотримав, то це лише додає честі і президенту, і Авакову", – зазначила нардепка.

Вона не знає, чому це сталося саме зараз. Однак згадала зауваження президента до Авакова щодо справи Павла Шеремета. Верещук також не володіє інформацією про те, чи залишиться Аваков у команді. Водночас не сумнівається у тому, що він і надалі буде у політиці.

Відповідаючи на запитання про зауваження до роботи Авакова, нардепка зазначила, що їх висловлює суспільство. У приклад вона назвала справу Шеремета та Дениса Тлявова.

"Зауваження є, вони на поверхні. Але хто без зауважень. У нашій системі координат не можливо не помилятися", – додала вона.

До слова, Верещук також прокоментувала кандидатуру Дениса Монастирського на посаду нового міністра. Вона знає його як відповідальну та виважену людину, яка спочатку думає, а тоді говорить.

Відставка Авакова: що відомо

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС. У кріслі міністра він пробув понад 7 років: його призначили ще в лютому 2014 року.

Періодично українці вимагали звільнення міністра. Зокрема, влітку 2020 року люди масово виходили на протести, висловлюючи своє невдоволення роботою очільника МВС та провалами його команди у розслідуванні резонансних справ, зокрема за участю поліцейських.

У червні 2021 року про відставку Авакова знову заговорили. ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" планують звільнити міністра у вересні 2021 року.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу