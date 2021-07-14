Про конструктивність події свідчать їхня зустріч, добровільна заява та позиція Авакова. Таку думку в ефірі висловив політолог Володимир Фесенко.

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Погоджене рішення Авакова та Зеленського

За його словами, міністр зберігатиме лояльність до Зеленського, зокрема спочатку. А вже далі його позиція залежатиме від ситуації.

Думаю, що обидві сторони – і президент, і Аваков зацікавлені в тому, щоб це відбулось неконфліктно, без скандалів,

– наголосив Фесенко.

Він відзначив, що, можливо, Аваков матиме складні стосунки з керівником Офісу Президента. Але щодо самого президента – в Авакова і його оточення завжди була підкреслена лояльність.

"Тому узгодженість відставки, кандидатура Монастирського, якого запропонували на посаду міністра, свідчить про те, що це роблять у максимально неконфліктний спосіб", – додав Фесенко.

Хто може замінити Авакова

Зеленський запропонував на посаду очільника МВС Дениса Монастирського. Він очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Монастирський погодився на пропозицію, зауваживши, що це найскладніше рішення в його житті.

Також він відзначив, що спілкувався щодо цього питання з Зеленським ще 13 липня зранку. Відзначимо, що про відставку Авакова стало відомо після обіду.

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