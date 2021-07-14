О конструктивности события свидетельствуют их встреча, добровольное заявление и позиция Авакова. Такое мнение в эфире высказал политолог Владимир Фесенко.
Читайте также Есть 2 объяснения, – Фесенко сказал, почему именно сейчас состоялась отставка Авакова
Согласованное решение Авакова и Зеленского
По его словам, министр будет сохранять лояльность к Зеленскому, в частности сначала. А уже дальше его позиция будет зависеть от ситуации.
Думаю, что обе стороны – и президент, и Аваков – заинтересованы в том, чтобы это произошло неконфликтно, без скандалов,
– подчеркнул Фесенко.
Он отметил, что, возможно, Аваков будет иметь сложные отношения с руководителем Офиса президента. Но в отношении самого президента – у Авакова и его окружения всегда была подчеркнута лояльность.
"Поэтому согласованность отставки, кандидатура Монастырского, которого предложили на пост министра, свидетельствует о том, что это делают максимально неконфликтным способом", – добавил Фесенко.
Кто может заменить Авакова
- Зеленский предложил на должность главы МВД Дениса Монастырского. Он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
- Монастырский согласился на предложение, заметив, что это самое сложное решение в его жизни.
- Также он отметил, что общался по этому вопросу с Зеленским еще 13 июля утром. Отметим, что об отставке Авакова стало известно после обеда.
Политолог рассказал о вероятных договоренностях Зеленского и Авакова: смотрите видео