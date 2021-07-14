Это очередное подтверждение, что в Офисе Президента научились держать тайну и не распространять слухи. Такое мнение в эфире высказал политолог Владимир Фесенко.

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Первое объяснение

По его словам, есть 2 объяснения, почему отставка состоялась именно сейчас. Первое объяснение достаточно функциональное, банальное. Президент спешил решить вопрос до завершения парламентской сессии.

"Поскольку депутатов будет сложно собирать летом, этот вопрос хотели решить заранее. Тут еще и сработал темперамент Зеленского, который любит быстрые решения", – считает Фесенко.

Второе объяснение

Другое объяснение – 20 июля будет 5 годовщина убийства Павла Шеремета. Так как ситуация с расследованием по этому делу – довольно неоднозначная. "Для того, чтобы снять напряжение, связанное с этим делом, решили сделать это (речь идет об отставке – 24 канал) именно сейчас", – отметил эксперт.

Напомним! Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года, взорвав его автомобиль. Дело до сих пор не могут раскрыть. На пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не знает, кто виновен в убийстве журналиста.

Фесенко: Аваков показал свою лояльность к Зеленскому

Он объяснил: очень важно то, что избрали конструктивную, компромиссную форму отставки – добровольную. "Аваков продемонстрировал свою лояльность к президенту, неконфликтность. Это дает возможность очень оптимально решить вопрос транзита власти в МВД", – сказал Фесенко.

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Коротко об отставке Авакова: что известно

Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с должности главы Министерства внутренних дел.

На такое решение отреагировал его заместитель Антон Геращенко, поблагодарив коллегу.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Аваков может остаться в команде в другом амплуа.

Возглавить пост главы МВД Зеленский предложил Денису Монастырскому, он согласился.



Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала