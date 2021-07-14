На самом деле мы не знаем, действительно ли Аваков уйдет с должности, или будет как всегда. Не знаем мы и истинных мотивов поступка министра (он написал заявление об увольнении по собственному желанию).

Здесь с подробностями и без шуток Арсен Аваков подал в отставку

Но какие-то интересные версии и впечатления в социальных сетях уже можно увидеть. Как это отразилось в мемах – смотрите ниже.

Аваков – в отставку: свежайшие мемы



В сеть "слили" обновленный плейлист покачтоминистра Авакова / Фото "Мемаграм"



"Черт!" Ну, а как еще это комментировать? / Фото "Гусь"



Да не только фейсбук – все вокруг завалено Аваковым (гм, гм...) / Фото Goni



"Аваков наконец" – так то оно так, но это еще не точно / Фото Прилуцкого





Авакова поддержал президент – предложил, говорят, отдохнуть / Фото "Процишин официальный"



Классика жанра, в комментариях не нуждается / Фото "Центр противодействия коррупции"



Покупка может стать актуальной уже до конца этой недели / Фото "Грехов"



Самый опасный, по словам автора, мэм об Авакове / Фото "just шиба"

"Процишин официальный", к слову, воспользовался случаем, чтобы напомнить нескольких своих остроумных песен о... Короче говоря, это надо слышать и видеть, а не читать.

Вот яркий пример: "Ангела, как я"