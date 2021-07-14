Насправді ми не знаємо, чи дійсно Аваков піде з посади, чи буде як завжди. Не знаємо ми й справжніх мотивів вчинку міністра (він написав заяву про звільнення за власним бажанням).

Тут із подробицями та без жартів Арсен Аваков подав у відставку

Але якісь цікаві версії й враження у соціальних мережах вже можна побачити. Як це відбилося у мемах – дивіться нижче.

Аваков – у відставку: найсвіжіші меми



У мережу "злили" оновлений плейлист покищоміністра Авакова / Фото "Мемаграм"



"Чорт!" Ну, а як іще це коментувати? / Фото "Гусь"



Та не тільки фейсбук – все навколо завалено Аваковим (гм, гм...) / Фото Goni



"Аваков нарешті" – так то воно так, але це ще не точно / Фото Прилуцького





Авакова підтримав президент – запропонував, кажуть, відпочити / Фото "Процишин офіційний"



Класика жанру, коментарів не потребує / Фото "Центр протидії корупції"



Покупка може стати актуальною вже до кінця цього тижня / Фото "Грехов"



Найнебезпечніший, за словами автора, мем про Авакова / Фото "just шиба"

"Процишин офіційний", до слова, скористався нагодою, аби нагадати про кілька своїх дотепних пісень про… Зрештою, це треба чути і бачити, а не читати.

Ось яскравий приклад: "Ангела, як я"

А тут – трохи більше тексту "Миколай прочитав побажання і діє наперед": як соцмережі реагують на відставку Авакова