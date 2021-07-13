Звістка про відставку Авакова викликала в українців шквал емоцій. Люди прощаються з "вічним" міністром та жартують, що це Миколай наперед виконує побажання.

Зауважте Прийняв пропозицію, іду на жертву, – Монастирський погодився очолити МВС замість Авакова

Як соцмережі реагують на відставку Авакова, читайте у матеріалі 24 каналу.

"Вічний міністр подав у відставку"

Режисер і письменник Олег Сенцов, який відзначає 13 липня День народження, жартівливо подякував Авакову.

Шеф-редакторка 24 каналу Олена Трибушна зауважила, що "жарт про те, що 1 вересня підуть до школи діти, які ніколи не жили в країні, де Аваков не був головою МВС, втратив актуальність".

Ірина Юрковська – заступниця головного редактора сайту 24 каналу – запропонувала почати тематичну гру.

У блозі "Рагу.лі" цікавляться, чи сайт відомства випадково не зламали. Можливо, це натяк на хакерські атаки, від яких 6 липня постраждали сайти державних структур. Зокрема, Офісу Президента та СБУ.

Не залишився осторонь від новини і Гусь.

Центр Протидії Корупції відреагував на звістку мемом.

А рух ЧЕСНО – добіркою цитат Авакова про власну відставку. Зокрема, політик припускав, що це може статися, коли "зникне мотивація".

Жарти про те, що Авакова на посту замінить Аваков не втрачають актуальності.

Хоча до вихідних ще далеко, можна відсвяткувати.

"Ми ще не пили а аваков вже пішов"

Здається, у твітері знають, хто стане "міністром всіх справ".

Навіть котики не можуть повірити, що Аваков подав у відставку.

Відставка Авакова: головне

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. Арахамія заявив, що наперед знав про ініціативу очільника МВС. Водночас "слуга" припустив, що Аваков може залишитися у команді.

Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який наразі очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Сам політик вже погодився обійняти посаду глави МВС. Голосування може відбутися вже 16 липня.



Якими скандалами відзначився Аваков на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу