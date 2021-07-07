Без хакерів не обійшлося

У роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку сайтів держструктур, відбувся аварійний технічний збій. Це стало наслідком хакерських атак двох типів.

До теми Слідом за ОПУ: не працювали сайти СБУ, НАБУ та СЗРУ

Причини збоїв

Атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;

Мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів.

Роботу організували через резервні фізичні канали зв'язку та повною мірою забезпечено доступність державних інформаційних ресурсів. За результатами атаки зареєстрували відповідний кіберінцидент,

– мовиться у повідомленні.

Наразі триває розслідування.

Що відомо про "падіння" сайтів