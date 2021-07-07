Без хакеров не обошлось
В работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку сайтов госструктур, произошел аварийный технический сбой. Это стало следствием хакерских атак двух типов.
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Причины сбоев
- Атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, которые обеспечивают доступность веб-ресурсов органов государственной власти;
- сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, повлекшая временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих веб-ресурсов.
Работу организовали через резервные физические каналы связи и в полной мере обеспечена доступность государственных информационных ресурсов. По результатам атаки зарегистрировали соответствующий киберинцидент,
– говорится в сообщении.
Сейчас идет расследование.
Что известно о "падении" сайтов
- 6 июля около часа не работали сайты Офиса Президента, Службы безопасности, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро и Государственной службы специальной связи и защиты.
- В Офисе Президента сначала уверяли, что на сайты не совершали хакерскую атаку, они якобы перестали работать по техническим причинам.