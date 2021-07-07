Без хакеров не обошлось

В работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку сайтов госструктур, произошел аварийный технический сбой. Это стало следствием хакерских атак двух типов.

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Причины сбоев

Атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, которые обеспечивают доступность веб-ресурсов органов государственной власти;

сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, повлекшая временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих веб-ресурсов.

Работу организовали через резервные физические каналы связи и в полной мере обеспечена доступность государственных информационных ресурсов. По результатам атаки зарегистрировали соответствующий киберинцидент,

– говорится в сообщении.

Сейчас идет расследование.

Что известно о "падении" сайтов