Спикер подчеркнул, что отозвать или отстранить его от должности может исключительно Верховная Рада. Для этого существует отдельная процедура.

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Эта процедура не запущена, – Разумков

По состоянию на сегодня она (эта процедура – 24 канал) не запущена. Никто из народных депутатов не обращался с предложением о моем отзыве. Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся, но такой я уже есть, меняться тоже не буду,

– сказал Разумков.

Отметим, что слухи о том, что Разумков покинет пост руководителя парламента, циркулируют около года. В "Слуге народа" говорят, пока на такой шаг нардепы идти не планируют.

В "Слуге народа" говорят, что об отставке Разумкова пока оечь не идет

Нардеп от президентской политсилы Алексей Жмеренецький подчеркнул, что о снятии Разумкова, когда нет парламентского кризиса, говорить не нужно.

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Хотя политик согласился, что определенные "трения" между Разумковым и "слугами народа" были. Между тем еще один представитель фракции Николай Тищенко призвал спикера покинуть пост и объявить о начале своей отдельной политической карьеры.