Тищенко не высказывает позицию Банковой, – Разумков
Недавно Тищенко призвал спикера парламента "быть мужчиной" и публично объявить о начале своей отдельной политической карьеры. Это произошло сразу перед дракой нардепа с Гео Леросом.
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Сам Разумков лишь посмеялся со слов коллеги: "Надеюсь, что я уже мужчина". Политик подчеркнул, что Тищенко ничего подобного в глаза ему не говорил: "Может, забыл".
Моя позиция редко меняется. Я отстаиваю то, во что верю. Может это не всем нравится, но такой уж я. Мне 37 лет, поэтому другим уже, пожалуй, не стану,
– заявил спикер Рады.
В то же время он подчеркнул, что не считает слова Тищенко позицией Банковой. "Я не занимаюсь конспирологией. Поэтому, если у кто-то есть какие-то вопросы, то может сказать мне их в глаза".
Слухи об отставке главы Верховной Рады
- Еще зимой 2021 года в СМИ распространились слухи о вероятной отставке Разумкова. Якобы Владимир Зеленский планирует назначить на его должность Руслана Стефанчука.
- Причиной таких намерений президента якобы была "самостоятельность Разумкова". Якобы он пытается быть независимым от Офиса Президента.
- Давид Арахамия в сентябре опроверг слухи об отставке спикера Рады. Он заверил, что у Разумкова с фракцией "нормальные рабочие отношения".