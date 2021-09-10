Тищенко не высказывает позицию Банковой, – Разумков

Недавно Тищенко призвал спикера парламента "быть мужчиной" и публично объявить о начале своей отдельной политической карьеры. Это произошло сразу перед дракой нардепа с Гео Леросом.

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Сам Разумков лишь посмеялся со слов коллеги: "Надеюсь, что я уже мужчина". Политик подчеркнул, что Тищенко ничего подобного в глаза ему не говорил: "Может, забыл".

Моя позиция редко меняется. Я отстаиваю то, во что верю. Может это не всем нравится, но такой уж я. Мне 37 лет, поэтому другим уже, пожалуй, не стану,

– заявил спикер Рады.

В то же время он подчеркнул, что не считает слова Тищенко позицией Банковой. "Я не занимаюсь конспирологией. Поэтому, если у кто-то есть какие-то вопросы, то может сказать мне их в глаза".

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