Тищенко не висловлює позицію Банкової, – Разумков
Нещодавно Тищенко закликав спікера парламенту "бути чоловіком" та публічно оголосити про початок своєї окремої політичної кар'єри. Це відбулося одразу перед бійкою нардепа з Гео Леросом.
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Сам Разумков лише посміявся зі слів колеги: "Сподіваюся, що я вже чоловік". Політик наголосив, що Тищенко нічого подібного в очі йому не говорив: "Може, забув".
Моя позиція рідко змінюється. Я відстоюю те, у що вірю. Може це не всім подобається, але такий вже я є. Мені 37 років, тому іншим вже, мабуть, не стану,
– заявив спікер Ради.
Водночас він наголосив, що не вважає слова Тищенка позицією Банкової. "Я не займаюся конспірологією. Тому, якщо хтось має якісь питання, то може сказати мені їх у вічі".
Чутки про відставку голови Верховної Ради
- Ще взимку 2021 року у ЗМІ поширилися чутки про ймовірну відставку Разумкова. Мовляв, Володимир Зеленський планує призначити на його посаду Руслана Стефанчука.
- Причиною таких намірів президента буцімто була "самостійність Разумкова". Мовляв, він намагається бути незалежним від Офісу Президента.
- Давид Арахамія у вересні спростував чутки про відставку спікера Ради. Він запевнив, що у Разумкова з фракцією "нормальні робочі відносини".