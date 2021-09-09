Инцидент произошел в момент, когда Лерос критиковал деятельность Офиса президента. Журналисты 24 канала выяснили, что о споре думают стороны конфликта.

Важно Тищенко силой оттащил Лероса от трибуны в Верховной Раде: эпическое видео

Тищенко обвинил Лероса во лжи

Нардеп от "Слуги народа" назвал Гео Лероса "патологическим лжецом и предателем". По мнению Тищенко, Лерос нагло врал с трибуны, а все его выступление было "не на тему".

Это типичный пример предателя. Он предал идеалы своей команды, президента. Когда мы выходим к трибуне, мы обязаны говорить на определенную тему. Я считаю, что я, как гражданин, сделал все правильно. Я не дал возможности оскорблять нашего президента с трибуны,

– объяснил свои действия Тищенко.

В фейсбуке нардеп также добавил, что действия Лероса были достаточно предсказуемыми.

"После того, как в парламенте начали обсуждать коррупцию и неэффективное управление в Укрзализнице, предатель просто решил перевести тему. И не придумал ничего лучше, как оскорблять президента – того человека, в чьей команде он вообще попал в парламент", – пожаловался Николай Тищенко.

Тищенко завершил свой пост словами: "Никому не позволю оскорблять нашего президента и моих собратьев по парламенту".

Как Тищенко прокомментировал свое поведение: смотрите видео

Лерос пожаловался на притеснения свободы слова

Бывший "слуга" Лерос подчеркнул, что его речь с трибуны парламента была правдивой. А действия Тищенко, по убеждению нардепа, показывают то, как действия Зеленский и Ермак в отношении своих избирателей. В этом контексте Лерос пожаловался на нивелирование государственных институтов и ущемление свободы слова.

Медиям раздаются указания, кого можно критиковать, а кого – нет. Парламент – это место дискуссий и показатель свободы слова,

– лаконично отметил нардеп.

Лерос выдвинул обвинение: смотрите видео

Какое наказание светит нардепам

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что и заместитель председателя фракции Николай Тищенко, и внефракционный народный депутат Гео Лерос должны быть наказаны.

Обратите внимание! Согласно регламенту парламента, им грозит до пяти дней отстранения от участия в пленарных заседаниях.

Реакция Тищенко и Лероса

Гео Лерос объяснил, что могут отстранить от должности на несколько дней и он готов к любым действиям".

После исключения из фракции на меня постоянно идет прессинг. Поэтому меня не смущает, что на несколько дней меня могут отстранить от работы Верховной Рады,

– пояснил Лерос.

Тищенко заявил, что уважает правила. И, если по регламенту это – отстранение – будет правильно, то он "примет это с достоинством".

Добавим, что толкотня между Тищенко и Леросом произошла, когда последний критиковал деятельность Офиса президента. Внефракционного нардепа поддержали депутаты из разных фракций парламента. Позже он все-таки завершил свое выступление.