Дмитрий Разумков впервые заболел COVID-19 в ноябре 2020 года. О втором заражении спикер Рады написал в фейсбуке 10 сентября.
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Разумков заболел коронавирусом
Дмитрий Разумков написал, мол: "Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями – это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую".
Сегодня, например, (речь о 10 сентября – 24 канал) такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня,
– заверил Разумков.
Политик объяснил, что он планировал 11 сентября участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен дискутировать на тему верховенства права в Украине.
Разумков объяснил, как будет работать в дальнейшем
Спикер Верховной Рады объяснил, что не сможет посетить Ялтинскую европейскую стратегию лично, однако поблагодарил организаторов за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила ему выявить болезнь. Также политик отметил, что "явных симптомов не было".
Надеюсь, что смогу выступить онлайн,
– написал Разумков.
Добавил также, что находиться на самоизоляции и определенное время будет работать дистанционно. Объяснил, что чувствует себя хорошо. Он призвал всех беречь себя и помнить, что COVID-19 не исчез.
Что известно о заболевании и позицию относительно вакцинации Дмитрия Разумкова
- Впервые на COVID-19 Дмитрий Разумков заболел 11 ноября 2020. Тогда он рассказывал, что болезнь настигла и его семью. Тогда он чувствовал себя нормально и работал дистанционно.
- Предварительно известно, что спикер Верховной Рады не вакцинирован. В мае 2021 он заявил, что еще не вакцинировался от COVID-19.
- Причиной он назвал то, что переболел и у него есть антитела. Он тогда заявил, что "в свое время говорил, что буду вакцинироваться за свой счет. На сегодня, пока, к сожалению, в свободном доступе вакцин нет".
- В августе Разумков также отметил, что "к счастью или к сожалению, мы с женой в прошлом году переболели CОVID-19, у нас еще есть антитела".