Поэтому говорить о снятии политика еще рано. Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий.

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По его словам, были определенные "трения", политические решения, где Разумков занимал свою особую позицию. Но его все равно не отправили в отставку.

"Сейчас говорить о снятии Разумкова, когда нет парламентского кризиса, преждевременно", – подчеркнул парламентарий.

Жмеренецкий назвал, кого из правительства могут отправить в отставку

Нардеп рассказал, что пока нет достоверной информации о том, кого из министров могут отправить в отставку, ведь фракция не принимала решения. Впрочем, в Раде называют таких кандидатов на увольнение:

министра обороны Андрея Тарана;

министра социальной политики Марину Лазебную;

министра промышленной политики (вероятно, говорится о министре экономики Алексее Любченко или министре аграрной политики Романе Лещенко – 24 канал).

Жмеренецкий добавил, что нечасто звучит фамилия министра культуры Александра Ткаченко.

Посмотрим. Тем более, что конечное решение будет все равно за парламентом, особенно в этих вопросах,

– отметил он.

И заметил, что перед каждым министром в начале пребывания в должности стоят определенные задачи. Когда его кандидатуру утверждают, он гарантирует результат. Но некоторые члены Кабмина не могут справиться с налаживанием работы в своем органе. Это одна из распространенных причин отставки.

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