Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что у него нет информации об изменении всего Кабмина. В то же время он призвал еще раз спросить об этом у Дунды. Возможно, у него есть другие источники информации.

Заметьте Не хотят становиться министрами, – Арахамия признался, что в "Слуге народа" кадровый голод

Насчет премьер-министра Шмыгаля – это точно фейк. Полной смены Кабмина точно не будет,

– отметил Арахамия.

Изменения – возможны

По словам Арахамия, кадровые изменения могут обсудить уже во время следующей пленарной недели. В частности, в отставку могут отправить 3 или 4 министров.

Политик отметил, что половину кандидатов уже нашли. По словам Арахамия, потенциальный министр – это лидер, который поведет за собой нормальную команду.

Он должен быть добродетельным и понимать, как делать трансформацию в государственном секторе.

Заявление Дунды: главное

Нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда 8 сентября заявил, что уже в октябре в Украине может быть новый Кабмин.

По словам политика, некоторых министров могут оставить, но большинство – заменят.

Дунда анонсировал также отставку Шмыгаля. Все потому, что он занимался развитием экономики во время кризиса из-за пандемии коронавируса. В то же время пока задачи изменились.

Дунда также отметил, что его слова – это впечатление от последних событий.

Публикация из телеграм-канала "Сегодня":

В "Слуге народа" анонсировали отставку премьера Шмыгаля и сразу же опровергли.

Нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что в октябре планируют отправить в отставку ряд министров и премьера Дениса Шмыгаля.

"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть – будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями", – сказал нардеп.

При этом глава фракции "СН" Давид Арахамия в кулуарах парламента опроверг заявление Дунды.

"Спросите у господина Дунды, возможно у него есть другие источники информации. У меня нет такой информации. Относительно премьер-министра Шмыгаля – это точно фейк. Полной смены Кабмина точно не будет", – сказал депутат.