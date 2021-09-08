Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что у него нет информации об изменении всего Кабмина. В то же время он призвал еще раз спросить об этом у Дунды. Возможно, у него есть другие источники информации.
Заметьте Не хотят становиться министрами, – Арахамия признался, что в "Слуге народа" кадровый голод
Насчет премьер-министра Шмыгаля – это точно фейк. Полной смены Кабмина точно не будет,
– отметил Арахамия.
Изменения – возможны
По словам Арахамия, кадровые изменения могут обсудить уже во время следующей пленарной недели. В частности, в отставку могут отправить 3 или 4 министров.
Политик отметил, что половину кандидатов уже нашли. По словам Арахамия, потенциальный министр – это лидер, который поведет за собой нормальную команду.
Он должен быть добродетельным и понимать, как делать трансформацию в государственном секторе.
Заявление Дунды: главное
- Нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда 8 сентября заявил, что уже в октябре в Украине может быть новый Кабмин.
- По словам политика, некоторых министров могут оставить, но большинство – заменят.
- Дунда анонсировал также отставку Шмыгаля. Все потому, что он занимался развитием экономики во время кризиса из-за пандемии коронавируса. В то же время пока задачи изменились.
- Дунда также отметил, что его слова – это впечатление от последних событий.
Публикация из телеграм-канала "Сегодня":
В "Слуге народа" анонсировали отставку премьера Шмыгаля и сразу же опровергли.
Нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что в октябре планируют отправить в отставку ряд министров и премьера Дениса Шмыгаля.
"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть – будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями", – сказал нардеп.
При этом глава фракции "СН" Давид Арахамия в кулуарах парламента опроверг заявление Дунды.
"Спросите у господина Дунды, возможно у него есть другие источники информации. У меня нет такой информации. Относительно премьер-министра Шмыгаля – это точно фейк. Полной смены Кабмина точно не будет", – сказал депутат.