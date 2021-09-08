Голова фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що у нього немає інформації про зміну усього Кабміну. Водночас він закликав ще раз запитати про це Дунду. Можливо, він має інші джерела інформації.

Зауважте Не хочуть ставати міністрами, – Арахамія зізнався, що у "Слузі народу" кадровий голод

Щодо прем'єр-міністра Шмигаль – це точно фейк. Повної зміни Кабміну точно не буде,

– наголосив Арахамія.

Зміни – можливі

За словами Арахамії, кадрові зміни можуть обговорити вже під час наступного пленарного тижня. Зокрема, у відставку можуть відправити 3 або 4 міністрів.

Політик наголосив, що половину кандидатів вже знайшли. За словами Арахамії, потенційний міністр – це лідер, який поведе за собою нормальну команду.

Він має бути доброчесним та розуміти, як робити трансформацію у державному секторі.

Заява Дунди: головне

Нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда 8 вересня заявив, що вже у жовтні в Україні може бути новий Кабмін.

За словами політика, деяких міністрів можуть залишити, однак більшість – замінять.

Дунда анонсував також відставку Шмигаля. Усе тому, що він займався розвитком економіки під час кризи через пандемію коронавірусу. Водночас наразі завдання змінилися.

Дунда також наголосив, що його слова – це враження від останніх подій.

Публікація з телеграм-каналу "Сегодня":

У "Слузі народу" анонсували відставку прем'єра Шмигаля і відразу ж спростували.

Нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що у жовтні планують відправити у відставку низку міністрів і прем'єра Дениса Шмигаля.

"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина – будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань і нових цілей", – сказав нардеп.

При цьому глава фракції "СН" Давид Арахамія в кулуарах парламенту спростував заяву Дунди.

"Запитаймо пана Дунду, можливо у нього є інші джерела інформації. У мене немає такої інформації. Щодо прем'єр-міністра Шмигаля – це точно фейк. Повної зміни Кабміну точно не буде", – сказав депутат.