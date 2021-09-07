Про це у Верховній Раді журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що переговори з потенційними кандидатами тривають вже 1,5-місяці.

До теми Рада може розглянути відставки в уряді вже в кінці вересня, – Арахамія

Попри постійні розмови, нардепи так і не погоджуються.

Більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються йти в міністерства і продовжують займатися бізнесом,

– зауважив він.

Люди нібито не хочуть ставати міністрами через те, що зараз у них гарна репутація. Вони вважають, що як тільки займуть посаду очільника – одразу стануть "поганими" для інших.

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