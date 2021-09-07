Про це у Верховній Раді журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що переговори з потенційними кандидатами тривають вже 1,5-місяці.
До теми Рада може розглянути відставки в уряді вже в кінці вересня, – Арахамія
Попри постійні розмови, нардепи так і не погоджуються.
Більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються йти в міністерства і продовжують займатися бізнесом,
– зауважив він.
Люди нібито не хочуть ставати міністрами через те, що зараз у них гарна репутація. Вони вважають, що як тільки займуть посаду очільника – одразу стануть "поганими" для інших.
Кадрові зміни в Кабміні: коротко
- Про відставки в уряді говорять вже кілька місяців.
- Були чутки, зокрема, про звільнення міністра оборони Андрія Тарана, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського і міністра соціальної політики Марини Лазебної.
- Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що відставки й справді можливі. Однак нічого конкретного не сказала.