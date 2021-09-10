Тому говорити про зняття політика ще зарано. Про це в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів нардеп від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький.

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За його словами, були певні "тертя", політичні рішення, де Разумков займав свою особливу позицію. Але його все одно не відправили у відставку.

"Зараз говорити про зняття Разумкова, коли немає парламентської кризи, передчасно", – підкреслив парламентар.

Жмеренецький назвав, кого з уряду можуть відправити у відставку

Нардеп розповів, що наразі немає вірогідної інформації щодо того, кого з міністрів можуть відправити у відставку, адже фракція не ухвалювала рішення. Втім у Раді називають таких кандидатів на звільнення:

міністра оборони Андрія Тарана;

міністра соціальної політики Марини Лазебної;

міністра промислової політики (ймовірно, мовиться про міністра економіки Олексія Любченка чи міністра аграрної політики Романа Лещенка – 24 канал).

Жмеренецький додав, що нечасто звучить прізвище міністра культури Олександра Ткаченка.

Подивимося. Тим паче, що кінцеве рішення буде все одно за парламентом, особливо в цих питаннях,

– відзначив він.

І зауважив, що перед кожним міністром на початку перебування на посаді стоять певні завдання. Коли його кандидатуру затверджують, він гарантує результат. Але деякі члени Кабміну не можуть впоратись із налагодженням роботи у своєму органі. Це одна з поширених причин відставки.

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