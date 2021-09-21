Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк згадав, що Разумков під час засіданні РНБО не голосував за санкції стосовно Медведчука та проти телеканалів. Також, за словами чиновника, спікер не бажає голосувати за антиолігархічний закон.

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Подоляк вважає, що це суперечить партії, яка делегувала Разумкова на посаду спікера. Зрозуміло, що до Разумкова нема претензій кримінального плану. Але виявилися фундаментальні розбіжності між партією та Дмитром Олександровичем,

– сказав Подоляк. За словами політика, Разумков дивиться на стратегію розвитку держави інакше, ніж команда. Мовляв, спікер думає, що треба зберегти ту систему, яка наразі є. Може втрутитись президент

Подоляк наголосив, що питання відставки члена уряду або голови ВР – внутрішньо парламентська ситуація. Річ у тім, що посада спікера не виборна, а "делегована". Ба більше, Подоляк припускає, що в ситуацію може навіть втрутитись президент.

Якщо сьогоднішній світоглядний конфлікт між Разумковим і партією і далі буде наростати, напевно, доведеться втрутитися і Президенту. Із жорсткими рішеннями,

– сказав представник ОП.

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