Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк вспомнил, что Разумков во время заседании СНБО не голосовал за санкции в отношении Медведчука и против телеканалов. Также, по словам чиновника, спикер не желает голосовать за антиолигархический закон.

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Подоляк считает, что это противоречит партии, которая делегировала Разумкова на пост спикера.

Понятно, что к Разумкову нет претензий криминального плана. Но обнаружились фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем,

– сказал Подоляк.

По словам политика, Разумков смотрит на стратегию развития государства иначе, чем команда. Мол, спикер думает, что надо сохранить ту систему, которая сейчас есть.

Может вмешаться президент

Подоляк подчеркнул, что вопрос отставки члена правительства или главы ВР – внутренне парламентская ситуация. Дело в том, что должность спикера не выборная, а "делегированная". Более того, Подоляк предполагает, что в ситуацию может даже вмешаться президент.

Если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и Президенту. С жесткими решениями,

– сказал представитель ОП.

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