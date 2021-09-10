Спикер парламента отметил, что такое решение приняли с учетом предложений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Она утверждала, что документ нарушает личные границы человека.

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Спикер парламента также отметил, что позицию Денисовой разделили и все оппозиционные депутатские фракции. Разумков направил письмо к председателю комиссии Джанни Букиккио с просьбой содействовать получению от комиссии экспертного заключения по законопроекту.

Справка. Денисова выразила недовольство законопроектом по 3 причинам: отчетность встреч с олигархом, имущественное положение и причастность к СМИ.

Законопроект об олигархах: коротко