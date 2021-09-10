Спікер парламенту зауважив, що таке рішення прийняли з огляду на пропозиції уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Вона стверджувала, що документ порушує особисті кордони людини.

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Разумков також зазначив, що позицію Денісової розділили і всі опозиційні депутатські фракції.

Він направив лист до голови комісії Джанні Букіккіо з проханням сприяти отриманню від комісії експертного висновку щодо законопроєкту.

Довідка. Денісова висловила невдоволення законопроєктом з 3 причин: звітність зустрічей з олігархом, майновий стан та причетність до ЗМІ.

Законопроєкт про олігархів: коротко