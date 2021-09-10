Спікер парламенту зауважив, що таке рішення прийняли з огляду на пропозиції уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Вона стверджувала, що документ порушує особисті кордони людини.
До теми Є втручання в особисте життя, – Денісова розкритикувала законопроєкт про олігархів
Разумков також зазначив, що позицію Денісової розділили і всі опозиційні депутатські фракції.
Він направив лист до голови комісії Джанні Букіккіо з проханням сприяти отриманню від комісії експертного висновку щодо законопроєкту.
Законопроєкт про олігархів: коротко
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт у першому читання 1 липня. Його підтримали 275 нардепів.
- Якщо законопроєкт ухвалять в цілому – в Україні створять реєстр олігархів.
- Рада нацбезпеки й оборони вирішуватиме, кого вносити у відповідний реєстр.
- Людмила Денисова звернулася до Разумкова з офіційним листом 2 вересня. Саме вона закликала звернутися до Венеційської комісії.