Разумков подчеркнул, что он не совсем понимает, кто может вести такие разговоры. В то же время они вредят деятельности и имиджу Верховной Рады.

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Я лично почти убежден, что это не соответствует действительности, но я бы хотел обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они все же взяли эту информацию,

– подчеркнул Разумков.

Спикер отметил: он надеется, что правоохранители опровергнут слухи.

Схватка Разумкова и Арахамии

Недавно в прямом эфире вспыхнула стычка между Разумковым и руководителя фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Причиной стало то, что Разумков направил законопроект об олигархах для оценки Венецианской комиссии.

Арахамия заметил, что у него с Разумковым "хорошие добрососедские отношения". В то же время руководитель "слуг" напомнил: спикер – это должность, на которую делегируют, а не выбирают. Он призывал всегда это помнить.

"Я имею в виду, что у нас достаточно в одной фракции голосов, чтобы выдвинуть спикером любого человека. Официально, получается, мы его выбираем, но фактически выглядит ну...", – пояснил Арахамия

Разумков и законопроект об олигархах: главное