Такую информацию заместитель председателя фракции "Слуга народа" сообщила в эфире 24 канала. По ее словам, ни председатель фракции, ни первый заместитель к ней не обращались по вопросу об отставке Разумкова.

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"С таким предложением не обращались. Есть слухи, что уже подписные листы собирают. Мне тоже об этом неизвестно", – отметила Кравчук.

Несмотря на это, она не возразила, что конфликт все же существует.

Определенные разногласия между фракцией и председателем Верховной Рады есть. Здесь сложно это уже скрывать,

– отметила Кравчук.

Какова позиция фракции

"Слуги народа" считают, что законопроект о деолигархизации должен быть рассмотрен на следующей пленарной неделе безотлагательно.

"Такое затягивание нам выглядит довольно странным. Общество требует от нас реальной борьбы с олигархами, а не топтание на месте", – заявила Кравчук.

Кравчук прокомментировала разногласия в Раде: смотрите видео

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