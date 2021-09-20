Фракция предлагает Разумкову назначить главу аппарата парламента. Есть три кандидатуры на выбор.

Кстати "Слуги народа" рассматривают три кандидатуры на главу аппарата Рады: известны фамилии

"Слуги" ставят Разумкова в шпагат

По словам Лещенко, все кандидаты – неприемлемы для Разумкова, потому что нелояльны к нему. Журналист заметил, что глава аппарата – это руки, глаза и уши спикера. Без "своего" главы аппарата Разумков "будет связан в действиях".

Теперь Разумков либо согласится с кандидатом от фракции – и отдаст свою судьбу в руки чужого человека. Или откажется и настроит фракцию против себя.… "Слуга народа" поставила спикера Дмитрия Разумкова на шпагат,

– сказал Лещенко.

Таким образом, по мнению журналиста, спикер может дать повод фракции говорить о том, что Разумков ведет себя не как их делегат в президиум Рады, а как самозванец. Это якобы может ускорить сценарий отзыва Разумкова с должности.

Что известно о назначении главы аппарата Рады

В политсиле "Слуга народа" вскоре выдвинут кандидата на пост главы аппарата Верховной Рады. Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук рассказала, что рассматривали 3 потенциальные кандидатуры. Вячеслав Штучный (ранее уже занимавший эту должность);

"слуга" Александр Копыленко;

"слуга" Павел Фролов. Заметим, что аппарат работает без постоянного руководителя уже более года.

Текст публикации Сергея Лещенко:

"Слуга народа" поставила спикера Дмитрия Разумкова на шпагат.

Фракция предлагает Разумкову назначить главу аппарата парламента, предложив три кандидатуры на выбор. Все они неприемлемы для Разумкова, потому что нелояльны к нему. Роль главы аппарата чрезвычайно важна – это руки, глаза и уши спикера. Без своего главы аппарата Разумков будет связан в действиях.

Теперь Разумков либо согласится с кандидатом от фракции – и отдаст свою судьбу в руки чужого человека. Или откажется и настроит фракцию против себя. И даст повод уже самой фракции Слуг говорить о том, что Разумков ведет себя не как их делегат в президиум Рады, а как самозванец, который оторвался от своих корней. Что только ускорит сбор голосов против Разумкова и ускорит сценарий отзыва с должности.