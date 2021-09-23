За словами Арахамії, якби Разумков був присутнім на засіданні парламенту під час розгляду закону про олігархів, то міг би виступати проти скороченого розгляду. Це могло б мати негативні наслідки.

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Разумков би не підтримав законопроєкт

Давид Арахамія розповів, що він досі часто спілкується з Дмитром Разумковим, який зараз перебуває на самоізоляції через коронавірус. Попри те, голова фракції "Слуга Народу" заявив, що не обговорював з головою Верховної Ради його позицію щодо закону про олігархів.

Арахамія не сумнівається у тому, що Разумков не підтримав би президентський законопроєкт, тому що фракція не підтримала правки, внесені ним. Однак це ніяк не заважає працювати.

Позиція Разумкова могла б зіпсувати стосунки з партією

За словами голови фракції "Слуга народу", якби спікер був присутнім на засіданні і виступив проти скороченого розгляду законопроєкту, це б остаточно зіпсувало стосунки з партією.

Я думаю, що Разумков не підтримав би таку процедуру (скорочений розгляд законопроєкту – 24 канал). Якщо він був би на роботі, ми б наполягали і це би була точка неповернення для наших негараздів,

– заявив Арахамія.

Зараз між "слугами" та Разумковим, за словами Арахамії, все добре. Наразі в партії шукають на одужання голови Верховної Ради та його повернення до роботи.

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