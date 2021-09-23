За словами Арахамії, якби Разумков був присутнім на засіданні парламенту під час розгляду закону про олігархів, то міг би виступати проти скороченого розгляду. Це могло б мати негативні наслідки.
Зверніть увагу Разумкова не запросили, бо засідання фракції – це не весілля, – Корнієнко
Разумков би не підтримав законопроєкт
Давид Арахамія розповів, що він досі часто спілкується з Дмитром Разумковим, який зараз перебуває на самоізоляції через коронавірус. Попри те, голова фракції "Слуга Народу" заявив, що не обговорював з головою Верховної Ради його позицію щодо закону про олігархів.
Арахамія не сумнівається у тому, що Разумков не підтримав би президентський законопроєкт, тому що фракція не підтримала правки, внесені ним. Однак це ніяк не заважає працювати.
Позиція Разумкова могла б зіпсувати стосунки з партією
За словами голови фракції "Слуга народу", якби спікер був присутнім на засіданні і виступив проти скороченого розгляду законопроєкту, це б остаточно зіпсувало стосунки з партією.
Я думаю, що Разумков не підтримав би таку процедуру (скорочений розгляд законопроєкту – 24 канал). Якщо він був би на роботі, ми б наполягали і це би була точка неповернення для наших негараздів,
– заявив Арахамія.
Зараз між "слугами" та Разумковим, за словами Арахамії, все добре. Наразі в партії шукають на одужання голови Верховної Ради та його повернення до роботи.
Конфлікт "Слуги Народу" та Разумкова: головне
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відправив на розгляд Венеційської комісії закон про олігархів, через що виник конфлікт з монобільшістю. Опісля в ЗМІ з'явилися чутки про можливу відставку Разумкова.
- Згодом Дмитро Разумков та Давид Арахамія посварилися у прямому ефірі.
- 20 вересня Разумков звернувся до правоохоронців, щоб вони перевірили можливий підкуп народних депутатів.
- Олександр Корнієнко вважає дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".
- Разумков заявив, що готовий до відставки, але тільки якщо так вирішать народні депутати. Сам він іти з посади не збирається.