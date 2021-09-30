Разумков заверил, что с процессом не будет медлить. По словам спикера, он готов предоставить подписные листы уже на протяжении дня.

Заметьте Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию, – Разумков

Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце,
– заявил Разумков.

Арахамія запустив процес відставки Разумкова
Обращение Арахамии / Фото с фейсбук-страницы Разумкова

Отставка Разумкова: что пока известно