Разумков заверил, что с процессом не будет медлить. По словам спикера, он готов предоставить подписные листы уже на протяжении дня.
Заметьте Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию, – Разумков
Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце,
– заявил Разумков.
Обращение Арахамии / Фото с фейсбук-страницы Разумкова
Отставка Разумкова: что пока известно
- Слухи об отставке Разумкова с должности спикера начали активно распространять в сентябре 2021 года. Активное обсуждение началось после того, как Разумков отправил на рассмотрение Венецианской комиссии закон об олигархах.
- Впоследствии Арахамия и Разумков поссорились в прямом эфире. В частности, Арахамия напомнил, что "спикер – это должность, на которую делегируют, а не выбирают".
- Александр Корниенко охарактеризовал действия Разумкова как "некомандные".
- Разумков отметил, что готов уйти с должности. В то же время сам уходить в отставку не собирается.