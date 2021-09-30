Разумков заверил, что с процессом не будет медлить. По словам спикера, он готов предоставить подписные листы уже на протяжении дня.

Заметьте Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию, – Разумков

Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце,

– заявил Разумков.

Заметьте! В Трускавце "слуги" 1 октября соберутся на выездное заседание. Во время встреч политики планируют подвести итоги работы, а также – определить новые цели.



Обращение Арахамии / Фото с фейсбук-страницы Разумкова

Редакция 24 канала пытается связаться с Давидом Арахамией для получения комментария.

Отставка Разумкова: что пока известно