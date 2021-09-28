У програмі з'їзду передбачені наради з силовиками та нагородження найкращих депутатів. Нардепи будуть у Трускавці з 1 по 3 жовтня.

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Програма першого дня з'їзду

Уранці першого дня народні депутати та запрошені гості тільки-но прибудуть до Трускавця. Там їх чекає поселення у готелі – "Міротель", "Лісова пісня" та "Rixos". Основною ж локацією буде останній.

Саме там о 13:00 почнеться обід, після якого проведуть велике засідання фракції.

З 15:00 до 17:00 відбудуться різні виступи та презентації.

З 17:30 по 19:00 відбудеться сесія з ексміністром економічного розвитку та торгівлі України Тимофієм Миловановим.

Завершиться перший день вечерею.

Програма другого дня

Наступний день з'їзду буде насиченішим і продуктивнішим.

З 10:00 до 11:30 відбудеться закрита сесія керівників силових структур. Після цього аж до вечері нардепи працюватимуть у групах та презентуватимуть свої напрацювання.

Опісля відбудеться вечеря, а о 21:30 розпочнеться церемонія нагородження найкращих депутатів. Закінченням робочого дня стане гала-вечеря. Ні ній голова фракції Давид Арахамія відіграє dj-сет.

Програма третього дня передбачає лише сніданок та виселення з готелів. Учасники з'їзду повернуться до Києва.

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