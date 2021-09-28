В программе съезда предусмотрены совещания с силовиками и награждение лучших депутатов. Нардепы будут в Трускавце с 1 по 3 октября.
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Программа первого дня съезда
Утром первого дня народные депутаты и приглашенные гости только прибудут в Трускавец. Там их ждет поселение в отеле – "Миротель", "Лесная песня" и "Rixos". Основной локацией будет последний.
Именно там в 13:00 начнется обед, после которого проведут большое заседание фракции.
С 15:00 до 17:00 состоятся различные выступления и презентации.
С 17:30 по 19:00 состоится сессия с экс-министром экономического развития и торговли Украины Тимофеем Миловановым.
Завершится первый день ужином.
Программа второго дня
Следующий день съезда будет насыщеннее и продуктивнее.
С 10:00 до 11:30 состоится закрытая сессия руководителей силовых структур. После этого вплоть до ужина нардепы будут работать в группах и презентовать свои наработки.
Потом состоится ужин, а в 21:30 начнется церемония награждения лучших депутатов. Окончанием рабочего дня станет гала-ужин. На нем глава фракции Давид Арахамия сыграет dj-сет.
Программа третьего дня предусматривает только завтрак и выселение из гостиниц. Участники съезда вернутся в Киев.
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"Слуги народа" едут в Трускавец: главное
- Во время собрания партии в Трускавце, "слуги" планируют подвести итоги работы и наметить новые цели.
- Участниками встречи с нардепами станут президент Владимир Зеленский и генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов.
- Чтобы попасть на встречу, все политики должны получить отрицательный результат ПЦР-теста или получить сертификат о полной вакцинации.