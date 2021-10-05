За його відсторонення проголосували 240 нардепів. За це голосували у Верховній Раді.

До теми У Раді запустили процедуру відкликання Разумкова з посади спікера

Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань

Дмитро Разумков заявив, що він не тримається за посаду. І для нього "посада не важить нічого – це інструмент".

Якщо є бажання змінити голову Верховної Ради – затримувати цей процес не буду. Одразу надійшли листи – ми їх видали. Вчора отримали заяву від Давида Георгійовича (Арахамії – 24 канал) про запуск процедури,

– заявив Разумков.

Нардеп сказав, що "одразу вона була, згідно регламенту, запущена". Політик також запевнив, що зможе й без посади реалізовувати все те, що обіцяв у 2019 році.



Рада проголосувала за відсторонення Разумкова від ведення засідань / Скриншот з відео

Голосування фракцій та груп за відсторонення Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань:

"Слуга народу": 200 голосів – за, 6 – проти;

"ОПЗЖ": 0 голосів – за, 24 – проти;

"Європейська солідарність": 0 – за, 27 – проти;

"Батьківщина": 0 – за, 18 – проти;

"За майбутнє": 16 – за, 0 – проти;

"Голос": 3 – за, 10 – проти;

"Довіра": 18 – за, 1 – проти.

Відсторонення Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань: дивіться відео

Відкликання Разумкова з посади спікера: що відомо