За его отстранение от ведения пленарных заседаний проголосовали 240 нардепов. За это в Верховной Раде проголосовали 5 октября.

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Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний

Дмитрий Разумков заявил, что он не держится за должность. И для него "должность не значит ничего – это инструмент".

Если есть желание сменить председателя Верховной Рады – задерживать этот процесс не буду. Сразу поступили листы – мы их выдали. Вчера получили заявление от Давида Георгиевича (Арахамии – 24 канал) о запуске процедуры,

– заявил Разумков.

Нардеп сказал, что "сразу она была, согласно регламенту, запущена". Политик также заверил, что сможет без должности реализовывать все то, что обещал в 2019 году.



Рада проголосовала за отстранение Разумкова от ведения заседаний / Скриншот

Голосование фракций и групп за отстранение Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний:

"Слуга народа": 200 голосов – за, 6 – против;

"ОПЗЖ": 0 голосов – за, 24 – против;

"Европейская солидарность": 0 – за, 27 – против;

"Батькивщина": 0 – за, 18 – против;

"За майбутне": 16 – за, 0 – против;

"Голос": 3 – за, 10 – против;

"Доверие": 18 – за, 1 – против.

Отстранение Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний: смотрите видео

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