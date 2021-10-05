За его отстранение от ведения пленарных заседаний проголосовали 240 нардепов. За это в Верховной Раде проголосовали 5 октября.
К теме В Раде запустили процедуру отзыва Разумкова с должности спикера
Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний
Дмитрий Разумков заявил, что он не держится за должность. И для него "должность не значит ничего – это инструмент".
Если есть желание сменить председателя Верховной Рады – задерживать этот процесс не буду. Сразу поступили листы – мы их выдали. Вчера получили заявление от Давида Георгиевича (Арахамии – 24 канал) о запуске процедуры,
– заявил Разумков.
Нардеп сказал, что "сразу она была, согласно регламенту, запущена". Политик также заверил, что сможет без должности реализовывать все то, что обещал в 2019 году.
Рада проголосовала за отстранение Разумкова от ведения заседаний / Скриншот
Голосование фракций и групп за отстранение Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний:
- "Слуга народа": 200 голосов – за, 6 – против;
- "ОПЗЖ": 0 голосов – за, 24 – против;
- "Европейская солидарность": 0 – за, 27 – против;
- "Батькивщина": 0 – за, 18 – против;
- "За майбутне": 16 – за, 0 – против;
- "Голос": 3 – за, 10 – против;
- "Доверие": 18 – за, 1 – против.
Отстранение Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний: смотрите видео
Отзыв Разумкова с должности спикера известно
- 17 сентября Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия конфликтовали в прямом эфире. Причиной стало то, что Разумков направил законопроект об олигархах для оценки в Венецианскую комиссию.
- Впоследствии заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что "определенные разногласия между фракцией и председателем Верховной Рады есть".
- 30 сентября Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- 4 октября "Слуги народа" собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв Дмитрия Разумкова с должности. В тот же день запустили процедуру.
- Сам Разумков заявил, что из-за процессуальной процедуры, это невозможно сделать в течение рабочей недели 4 – 8 октября. Мол, предстоит проверка подписей, а регламент Рады уже согласован.