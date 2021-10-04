Разумков заверил, что не будет затягивать процесс рассмотрения собственной отставки. В то же время на этой неделе сделать это не удастся, даже если 4 октября придут подписные листки.

Заметьте Разумков с иронией прокомментировал отказ "Слуг народа" от встречи с ним

Физически провести аудит Счетной по смете и подготовить отчет главы до конца недели, и раздать его не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады, – невозможно,

– заявил Разумков.

Спикер отметил, что всегда придерживается слова. Он подчеркнул, что все произойдет в соответствии с регламентом. Вектор дальнейшего движения определит результат на табло.

Заметьте! Заменить Разумкова на посту спикера может Руслан Стефанчук. Сейчас он занимает должность первого вице-спикера. В "Слуге народа" отметили, что Стефанчуку доверяют.

Заберут ли у Разумкова мандат