Соответствующее заявление Дмитрий Разумков сделал на заседании согласительного совета. Встреча спикера с нардепами должна была состояться 4 октября.

Напомним "Слуги народа" отказались от встречи, на которую их звал Разумков

"Получил письмо об отказе"

Как рассказал спикер Верховной Рады, в СМИ ходит информация, что его отзыв будут рассматривать в этот вторник-четверг. Впрочем, по его словам, это не совпадает с регламентом.

Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет действовать закон. Потом, что будет – посмотрим. Можем делать это так, как было в позапрошлый четверг…

– заявил Разумков.

Что касается самой встречи с фракцией, о которой Разумков попросил, то отметил – получил официальное письмо с отказом. Якобы коллеги отметили, что смысла в такой встрече нет. Спикер Рады с иронией сказал, что это и есть демократия: во фракции только одна позиция и они не хотят слышать противоположной.

Позиция выработана и хорошо, что она придерживается лишь одной точки зрения. Других точек зрения не требуется. Это, действительно, принцип демократии,

– с въедливой улыбкой сказал Разумков.

Напоследок он отметил: если у каких-то других фракций будет потребность встретиться – он готов обсудить свою деятельность на посту спикера, если в этом есть необходимость.

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