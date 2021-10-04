Об этом нардеп от "Слуги народа" заявила в эфире одного из украинских телеканалов. Известно, что встреча должна была бы состояться 4 октября.
Важно "Слуги народа" соберутся, чтобы найти замену Разумкова, – Зеленский
Кравчук подчеркнула, что 4 октября у "слуг" не будет заседания фракции ни отдельно, ни вместе с Разумковым.
Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, возможно, кто-то это сделает, но это точно не будет заседания фракции, и это уже не изменит весь процесс,
– отметила нардеп.
Она также добавила, что примерно 200 нардепов из "Слуги народа" собрали подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
Отставка Разумкова: главное
- 30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для снятия Разумкова с должности. В тот же день пресс-секретарь спикера парламента заявила, что письма уже готовы и их можно забрать в аппарате Рады.
- Сам Разумков назвал такие действия ожидаемыми. Спикер Рады заверил, что у него нет конфликтов со "Слугой народа". Перед тем политик говорил, что по собственному желанию в отставку не уйдет. Он покинет должность только, если так решат народные депутаты.
- Сейчас главным кандидатом, который может заменить Разумкова, является Руслан Стефанчук. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя Верховной Рады.