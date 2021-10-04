Об этом нардеп от "Слуги народа" заявила в эфире одного из украинских телеканалов. Известно, что встреча должна была бы состояться 4 октября.

Важно "Слуги народа" соберутся, чтобы найти замену Разумкова, – Зеленский

Кравчук подчеркнула, что 4 октября у "слуг" не будет заседания фракции ни отдельно, ни вместе с Разумковым.

Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, возможно, кто-то это сделает, но это точно не будет заседания фракции, и это уже не изменит весь процесс,

– отметила нардеп.

Она также добавила, что примерно 200 нардепов из "Слуги народа" собрали подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Обратите внимание! Как пояснила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, спикер парламента во время встречи хотел бы обсудить его "неудовлетворительную" работу за 2 года на посту председателя Верховной Рады.

Отставка Разумкова: главное