В то же время Разумков отметил: если этот конфликт хотят создать, это другой вопрос. Однако пока он даже не понимает, кто является его субъектами.

Читайте также С президентом еще не говорил, с Арахамией разговор был, – Разумков о процедуре отзыва​

Спикер Рады заверил, что не имел конфликтов со "слугой народа". Мол, он даже не был приглашен на заседание фракции, чтобы о чем-то поговорить. "Думаю, что была задача, и Давид Георгиевич (Арахамия – 24 канал) ее выполнил", – добавил политик. Он также уточнил, что не знает, кто за этим может стоять. Не исключено, что речь идет о коллективном решении. На вопрос о том, почему все это происходит именно перед съездом "слуг" в Трускавце, Разумков ответил, что там, вероятно, будет удобно собирать подписи о его отставке.

Он также уточнил, что утром 30 сентября поступило письмо от фракции "Слуги народа" о выдаче подписных листов. "Я, в отличие от многих коллег, слова своего придерживаюсь. Насколько мне известно, эти письма уже изготовлены и коллеги смогут их получить", – заверил председатель парламента.

Разумков: идеологических противоречий – нет

Политик подчеркнул, что никогда просто так ни за чем не наблюдал. Свою позицию он планирует отстаивать публично. Ведь его принципы не отличаются от тех, с которыми "слуги" шли на выборы в 2019 году. Поэтому, мол, ни о каких идеологических противоречиях не говорится.

Я уверен, что у всех остались те же принципы – это пока открытый вопрос, мы посмотрим. Свою позицию я буду отстаивать, в том числе и публично,

– заверил он.

И добавил, если "слуги народа" пригласят его на заседание фракции, он согласится. Ведь убежден, что сможет ответить на каждый вопрос и каждому из своих коллег.

Почему говорят об отставке Разумкова