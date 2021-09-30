Водночас Разумков зауважив: якщо цей конфлікт хочуть створити, це інше питання. Проте наразі він навіть не розуміє, хто є його суб'єктами.

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Спікер Ради запевнив, що не мав конфліктів зі "Слугою народу". Мовляв, він навіть не був запрошений на засідання фракції, аби про щось поговорити. "Думаю, що було завдання, і Давид Георгійович (Арахамія – 24 канал) його виконав", – додав політик. Він також уточнив, що не знає, хто за цим може стояти. Не виключено, що мовиться про колективне рішення. На питання про те, чому все це відбувається саме перед з'їздом "слуг" у Трускавці, Разумков відповів, що там, ймовірно, буде зручно збирати підписи про його відставку.

Разумков: Ідеологічних протирічь – немає

Політик підкреслив, що ніколи просто так ні за чим не спостерігав. Свою позицію він планує відстоювати публічно. Адже його принципи не відрізняються від тих, з якими "слуги" йшли на вибори у 2019 році. Тому, мовляв, ні про які ідеологічні протиріччя не мовиться.

Чи я впевнений, що у всіх залишились ті самі принципи – це поки що відкрите питання, ми подивимось. Свою позицію я відстоюватиму, зокрема й публічно,

– запевнив він.

Й додав, якщо "слуги народу" запросять його на засідання фракції, він погодиться. Адже переконаний, що зможе відповісти на кожне питання та кожному зі своїх колег.

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