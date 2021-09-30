Об этом сообщили несколько источников внутри руководства фракции "Слуги народа".

Важно Замена есть: политологи и юристы оценили шум вокруг отставки Разумкова

Руслан Стефанчук, по данным источников, остается главным и пока единственным кандидатом на позицию спикера.

Да, это правда. Стефанчук рассматриваем в качестве основного (претендента – 24 канал),

– пояснил собеседник.

Кто такой Руслан Стефанчук? Это доктор юридических наук, адвокат, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины и экс-заместитель главного редактора юридического журнала "Право Украины". Стефанчук имеет опыт в политической жизни страны. Он работал помощником народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Анатолия Матвиенко, а также вице-премьера Степана Кубива. С 2019 года он занимает должность вице-спикера Верховной Рады.

Отставка Разумкова: все, что известно

Слухи о возможной отставке Разумкова с должности главы Рады начали появляться после того, как парламентарий отправил на рассмотрение Венецианской комиссии закон об олигархах.

Именно поэтому, мол, у Разумкова и возник конфликт с Давидом Арахамией. Впоследствии политики даже поссорились в прямом эфире.

Арахамия 30 сентября поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Накануне Разумков рассказывал, что его возможной отставке обсуждают уже около 1,5 года.

Добавим, что для смещения Разумкова с должности нужно собрать 150 подписей парламентариев. Затем вопрос о кадровой замене спикера должен появится в повестке дня заседания Верховной Рады.

Интересно! Ранее Разумков заявил, что готов к отставке, но только если так решат народные депутаты. Сам он уходить с поста не собирается.

Возможны еще кадровые изменения

Источник заметил, что на выездном заседании "Слуги народа", которое должно состояться в начале октября в Трускавце, вряд ли будут рассматривать кадровые вопросы. А отставка главы Национального банка и генпрокурора Ирины Венедиктовой являются "слишком маловероятным сценарием".