Стоит ли ждать отставки Разумкова

Политолог Владимир Фесенко говорит, что за последнюю неделю проявилось прямое публичное противостояние между Разумковым и его бывшей партией, стало очевидно, что кризис в отношениях назрел и сейчас возник рубикон: либо Разумков остается членом президентской команды и не будет создавать препятствий, либо партия будет решать вопрос о его замене.

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Сейчас определяющими будут два события: подпишет или нет Разумков принятый закон об олигархах и встреча в Трускавце, где будут решать все кадровые вопросы.

На встрече, которая будет в Трускавце, скорее всего будут принимать решения по всем кадровым вопросам. Возможно, будет встреча Разумкова с президентом или фракцией. Но здесь в первую очередь нужно определяться самому Дмитрию Александровичу: или он действует по правилам командной игры и остается в команде президента, или президентская команда заменит его на другого человека,

– говорит Фесенко.

Ярослав Сербин, адвокат, заместитель председателя Комитета по уголовному и уголовно-процессуальному праву Ассоциации юристов Украины, добавил, что кульминацией недовольства работой Разумкова со стороны власти стало направление президентского проекта Закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право), которая предоставляет заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.

Такие действия спикера могли отсрочить принятие этого закона на несколько месяцев. Это не первый случай, когда Разумков не поддерживает инициативу президента. В частности, он не поддержал голосование за санкции СНБО против Виктора Медведчука и его телеканалов, голосование за земельную реформу.

За время пребывания в должности Разумков продемонстрировал, что не готов способствовать принятию законов с нарушением регламента Верховной Рады и поддерживать инициативы, которые могут нарушать права граждан. Действия спикера не всегда согласовывались с инициативами власти, а потому исключать, что его отставка нужна для того, чтобы назначить на его должность более лояльного кандидата, не следует. Ярослав Сербин адвокат, заместитель председателя Комитета по уголовному и уголовно-процессуальному праву Ассоциации юристов Украины

Виктор Таран, политический эксперт, основатель Центра "Эйдос", говорит, что в близком окружении Зеленского вопрос отставки Разумкова не назрел, а перезрел. Они давно мечтают убрать независимого спикера, заменив его на "болванчика", который будет слепо выполнять все пожелания Банковой, даже если эти пожелания будут расходиться с законами и Конституцией.

Сейчас страна входит в период, когда Зеленский готовится к старту своей предвыборной кампании. И в его понимании парламент должен сделать больше чем все, чтобы он переизбрался. Даже если придется ломать закон и страну через колено. Разумков точно на это не пойдет. В отличие от других людей из окружения Зеленского,

– говорит Таран.



Отставка Разумкова негативно повлияет на украинский парламент / Фото с фейсбука Дмитрия Разумкова

К чему приведет отставка Разумкова

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что кроме политических разногласий Разумков демонстрирует свои амбиции и готовность начать собственный политический проект, который может составить конкуренцию Слугам народа. А после снятия Разумкова его уже ничто не будет сдерживать от реализации собственного политического проекта.

Снятие спикера, который пользуется уважением депутатов, негативно скажется на рейтинге "Слуг народа". Для отставки Разумкова пока нет голосов в Раде. Не только депутаты оппозиционных фракций выступают против отставки Разумкова, часть слуг народа также ее не поддерживает. Офис Президента усиливает давление на Разумкова, заставляя его самого уйти в отставку. Такое развитие событий больше бы устроил Банковую,

– отметил Хмелевский.

Политолог Максим Джигун говорит, что отставка Разумкова будет потерей не столько для слуг народа, сколько для украинского парламентаризма, поскольку, если проследить за деятельностью наших голов парламента в течение последних трех-четырех созывов, можно увидеть, что это была креатура провластных партий, которая качала свою повестку дня и закрывала глаза на регламент и прописанные правила.

А Разумков, в отличие от них, более объективен и не может считаться спикером одной партии. Судя по тем комментариям, которые дают представители разных политических сил, они считают его одинаково своим, как и представители слуг народа. Это очень беспокоит Банковую и президента. Максим Джигун Политолог

Он добавил, что дальше расписание действий может быть следующим: Разумкова будут блокировать для того, чтобы он ограничил свое медийное и политическое влияние. А второй вариант – его снимут с должности частично голосами "слуг", но все слуги народа голосовать не будут, как и представители других политических сил.

В случае, если его снимут с должности, он может мобилизоваться и выйти в более критическую плоскость к власти. Это будет приобретать более радикальных рис, а мы перейдем к фазе активной войны между Разумковым и партией. Говорят, что он может объединяться с Гройсманом и Яценюком, чтобы идти на следующие выборы. И также он будет выстраивать собственный политический проект из части лояльных к себе слуг народа и представителей партии "Голос",

– отметил Джигун.

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Что говорит Разумков

Сам председатель парламента уходить с поста не собирается и говорит, что такое решение должны принять парламентарии, об этом спикер рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.

Я буду работать председателем Верховной Рады до тех пор, как она мне поручит. Если решат меня уволить коллеги, то это не является проблемой. Свою работу буду выполнять максимально эффективно и буду стоять на страже закона,

– отметил Разумков.

Касаемо своей карьеры после вероятной отставки Разумков говорит, что будет работать в сессионном зале нардепом.

В случае отставки Дмитрий Разумков планирует продолжить работать нардепом / Фото с фейсбука Дмитрия Разумкова

Кто может заменить Разумкова

Владимир Фесенко говорит, что заменой Разумкова может стать Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады.

Замена есть – это Стефанчук. Он действует по правилам командной игры, продвигает президентские инициативы в Верховной Раде. К тому же он первый заместитель спикера, имеет опыт и прошел определенный политический экзамен при принятии законопроекта об олигархах.​ Владимир Фесенко Политолог

Виктор Таран добавил, что это может быть и другой человек, который ситуативно сможет довести Зеленскому свою преданность.

Максим Джигун говорит, что сейчас делают ставку на Стефанчука, он сейчас активно появляется на ток-шоу, коммуницирует в лояльном тоне к президенту и правящей партии.

От этого парламент потеряет. Стефанчук не имеет того опыта и способности балансировать и придерживаться буквы закона, регламента. Он не является тем лидером, которого хотело бы видеть украинское общество и парламентаризм,

– добавил Джигун.

Какова процедура замены спикера

Ярослав Сербин говорит, что Процедура отзыва Председателя Верховной Рады Украины предусмотрена Законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины".

Председатель Верховной Рады Украины может быть в любое время отозван с должности в трех случаях:

по просьбе самого председателя Верховной рады;

в связи с неудовлетворительной его работой на этой должности;

другие обстоятельства, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей.

Сам Дмитрий Разумков неоднократно заявлял, что по собственному желанию в отставку не собирается, а потому она возможна только по инициативе народных депутатов. Предложение об отзыве Верховной Радой Председателя ВРУ с должности возможна при наличии не менее 150 подписей народных депутатов,

– говорит Сербин.

После этого, вопрос об отзыве включается в повестку дня сессии Верховной Рады. Решение о включении в повестку дня принимается на пленарном заседании, следующем за днем ​​внесения такого предложения. Одновременно Верховная Рада дает поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы парламента в текущем году.

Председатель Верховной Рады Украины готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы ВРУ. Этот отчет и заключение Счетной палаты предоставляются народным депутатам не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на пленарном заседании.

Вопрос об отзыве Председателя Верховной Рады Украины с должности не требует подготовки в комитетах. После этого происходит голосование, отставка возможна только при наличии 226 голосов "ЗА",

– пояснил адвокат.