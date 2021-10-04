Про це нардепка від "Слуги народу" заявила в ефірі одного з українських телеканалів. Відомо, що зустріч мала б відбутися 4 жовтня.
Важливо "Слуги народу" зберуться, щоб знайти заміну Разумкову, – Зеленський
Кравчук підкреслила, що 4 жовтня у "слуг" не буде засідання фракції ні окремо, ні разом із Разумковим.
Якщо у когось виникнуть персональні бажання запитати, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес,
– зазначила нардепка.
Вона також додала, що приблизно 200 нардепів зі "Слуги народу" зібрали підписи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
Відставка Разумкова: головне
- 30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Разумкова з посади. У той же день речниця спікера парламенту заявила, що листи вже готові і їх можна забрати в Апараті Ради.
- Сам Разумков назвав такі дії очікуваними. Спікер Ради запевнив, що у нього немає конфліктів зі "Слугою народу". Перед тим політик казав, що за власним бажанням у відставку не піде. Він покине посаду лише, якщо так вирішать народні депутати.
- Наразі головним кандидатом, який може замінити Разумкова, є Руслан Стефанчук. Зараз він обіймає посаду першого заступника голови Верховної Ради.