Про це нардепка від "Слуги народу" заявила в ефірі одного з українських телеканалів. Відомо, що зустріч мала б відбутися 4 жовтня.

Важливо "Слуги народу" зберуться, щоб знайти заміну Разумкову, – Зеленський

Кравчук підкреслила, що 4 жовтня у "слуг" не буде засідання фракції ні окремо, ні разом із Разумковим.

Якщо у когось виникнуть персональні бажання запитати, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес,

– зазначила нардепка.

Вона також додала, що приблизно 200 нардепів зі "Слуги народу" зібрали підписи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Зверніть увагу! Як пояснила прессекретарка Разумкова Ольга Туній, спікер парламенту під час зустрічі хотів би обговорити його "незадовільну" роботу за 2 роки на посаді голови Верховної Ради.

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