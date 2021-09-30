Як заявив спікер парламенту, нардепи отримають підписні листи за його відставку вже сьогодні, 30 вересня.

Важливо Арахамія запросив підписні листи для зняття Разумкова з посади

Дмитро Разумков зазначив, що Арахамія одразу розписав документ на апарат Верховної Ради України.

Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи,

– сказав Разумков.

Він також побажав "слугам" продуктивної роботи у Трускавці. Нагадаємо, що саме там на початку жовтня відбудеться виїзне засідання президентської партії. Захід відбудеться у відомому готелі Rixos Prykarpattya. Під час засідання "слуги" планують підбити підсумки роботи та окреслити нові цілі.

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Прикметно, що на виїзне засідання ще раніше не запросили Дмитра Разумкова. Арахамія пояснив це тим, що спікер парламенту не є членом фракції.

Відставка Разумкова: все, що відомо