Как заявил спикер парламента, нардепы получат подписные листы за его отставку уже сегодня, 30 сентября.

Важно Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности

Дмитрий Разумков отметил, что Арахамия сразу расписал документ на аппарат Верховной Рады Украины.

Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы,

– сказал Разумков.

Он также пожелал "слугам" продуктивной работы в Трускавце. Напомним, что именно там в начале октября состоится выездное заседание президентской партии. Мероприятие состоится в известном отеле Rixos Prykarpattya. Во время заседания "слуги" планируют подвести итоги работы и наметить новые цели.

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Примечательно, что на выездное заседание еще раньше не пригласили Дмитрия Разумкова. Арахамия объяснил это тем, что спикер парламента не является членом фракции.

Отставка Разумкова: все, что известно

Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста главы Рады сперва начали появляться в прессе. Произошло это после того, как парламентарий отправил на рассмотрение Венецианской комиссии закон об олигархах.

Именно из-за этого, мол, у Разумкова и возник конфликт с Давидом Арахамией. Впоследствии политики даже поссорились в прямом эфире.

Ранее Разумков заявил, что готов к отставке, но только если так решат народные депутаты. Сам он уходить с должности не собирается.

Какова процедура замены спикера

Согласно процедуре отставки спикера, его могут отозвать с должности в трех случаях:

по просьбе самого председателя Верховной Рады;

в связи с неудовлетворительной его работой на этой должности;

другие обстоятельства, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей.

После этого, вопрос об отзыве включается в повестку дня сессии Верховной Рады. Решение о включении в повестку дня принимается на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения. Председатель Верховной Рады Украины готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы ВРУ.